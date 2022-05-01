Emet’te çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

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Kütahya’nın Emet ilçesinde çiftçilere yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildiği bildirildi.

İlçedeki tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirilmesi projesi çerçevesinde çiftçilere İl Özel İdaresi kaynaklı yüzde 75 hibeli ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtılan tohumlarla 220 dekar alan ayçiçeği tohumu ve 200 dekar alan nohut tohumu toprakla buluşacak.

Tohum dağıtım programına Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli ile çiftçiler katıldı.

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