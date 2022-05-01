Atık durumdaki elektronik eşyalar eğitime kazandırılıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde atıl durumdaki elektronik eşyalar eğitime kazandırılıyor.

Tavşanlı Arslanbey Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi olarak Okul Müdürü Okay Torun öncülüğünde okulların depolarında zamanın ihtiyaçlarını karşılayamadığından dolayı bekleyen, atıl ve büyük bir bölümü kullanılamayacak durumda olan elektronik atık malzemeler eğitime kazandırıldı.

Elden geçirilen ve bakımları yapılan elektronik aletler öğrencilerin eğitimi için kullanılabilmesinin yanında çalışır duruma gelen malzemelerde yine öncelikle eğitim kurumlarının ihtiyaçları karşılanmak üzere ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

İlçede ilgili kurumlardan yaklaşık 5 ton elektronik atık malzeme toplandı. Sıfır Atık Projesi ile değerlendirilen proje konusunda Okul Müdürü Okay Torun yaptıkları çalışmayı çok önemsediklerini, okul ve kurumların depolarında bekletilmek zorunda kalan bu atıkların tekrar kullanılabilmesi için yaptıkları çalışmalardan haz duyduklarını ve devamını getirmek için gereken çalışmaları yürüteceklerini ifade etti.

Okul Müdürü Torun, yapılan çalışmalar esnasında kendilerine verdikleri desteklerden dolayı Tavşanlı ve Domaniç İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerine ve Tavşanlı İlçe Özel İdare Müdürlüğü’ne teşekkür ettiğini belirtti.

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