Hisarcık'ta bayram adağı dağıtma geleneği

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde Ramazan ve Kurban Bayramı arifesinde her mahallede çocuklara adak olarak şeker, kek ve çikolata dağıtma geleneğinin sürdürüldüğü bildirildi.

Çocuklar, halkın adak amacıyla dağıttığı şeker kek ve çikolataları toplamak için ellerinde naylon poşetlerle birbirleriyle yarışırcasına mahallelere bir an önce varabilmek için koşuşturuyorlar. Küçüklerin adak kapma yarışına yer yer büyüklerinde katılması ilginç görüntüler oluşturuyor.

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