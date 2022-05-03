Kütahya'da alt yapı yenileme çalışmaları

Kütahya'da şehrin genel bakım çalışmaları devam ediyor. Alt yapıda oluşan hasarların tespitinden sonra Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, sorunları en kısa sürede çözme kavuşturuyor.

Yapılan açıklamada, "Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon ekipleri, Andız Mahallesi'nde eskimiş olan kanalizasyon hatlarını yenileme çalışmalarını hız kesmeden tamamlıyor, 30 Ağustos Mahallemizde ise temiz su hatlarımızı yenilemeye devam ediyoruz, Zafertepe Mahallemizin alt yapıdaki sorunlarının giderilmesiyle uzun süredir sorun olan altyapı sorunları giderilmiştir. Kütahya Belediyesi olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olarak Şehrimizle ilgili tüm altyapı, üstyapı yenileme çalışmalarımızı tamamlıyoruz" denildi.

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