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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ceyhun, görevden affını istedi

İHA

Ceyhun, görevden affını istedi

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, görevden affını istediğini bildirdi.
Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın takdirleri ile başladığımız görevimize 2,5 senedir, dava ruhu ve adalet ekseninde, küçük hesaplara, gereksiz polemiklere girmeden, hizmet ve gönüllere girme odaklı bir yönetim anlayışı uygulayarak devam ettik.Açıkçası niyetimiz bir dönem yapıp görevi devretmekti. Pandemi ve sonrasındaki süreç hepimizi yordu. 2023’e daha enerjik yeni bir başkan ve yönetimi ile gidilmesinin daha uygun olduğunu düşündüm. 2,5 sene boyunca ailemize ve özel işlerimize de zaman ayıramadık. Çünkü siyaset 24 saatlik bir iş. Bu nedenlerle genel merkezimizden görevden affımı talep ettim, onlar da anlayışla karşıladılar .Bu kararımızı açıklamayı Ramazan ayı sonuna bırakmıştık. Bu zamana kadar da görevimizi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık.Bu zorlu süreçte desteklerini her zaman yanımda hissettiğim yönetim kuruluma, tüm kademe teşkilatlarıma, milletvekillerime, bürokrasimize dostlarıma, hemşehrilerime, özellikle de eşime ve çocuklarıma çok teşekkür ediyorum. Hep davamızın yanında olduk öyle olmaya, 2023 seçimlerinin öneminin bilinciyle davamız için koşmaya devam edeceğiz . Bu bir bayrak yarışı, makamlar geçici. Baki olan davamız. Böyle onurlu bir göreve bizleri layık gören Cumhurbaşkanımıza, Genel merkez Teşkilatlarımıza gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

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