Kütahya Teknokent’in ek bina yatırımı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi'nin (DPÜ) en büyük paydaşı olduğu ve yüzde 100 doluluk oranına ulaşan Kütahya Tasarım Teknokent, ek bina yatırımıyla çalışmalarını büyüteceğini duyurdu.

DPÜ'nün en büyük paydaş olarak yer aldığı kurumdan yapılan yeni yatırımlara ilişkin yapılan açıklamada, “Kütahya Tasarım Teknokent 10 ortağı ve 1 milyon 250 bin TL sermayesi olan Türkiye'nin 89 Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nden biridir. Başarı sıralamasında 60. olan Teknokentte, hem Kütahya hem diğer şehirlerden gelen girişimcilerle, Kütahya'nın ve Türkiye'nin ekonomik ve idari yelpazesiyle eş güdümlü çalışılarak ihtiyaçlara uygun ArGe ve inovasyon projeleri gerçekleştirilmektedir. 2020'ye kadar ilginin az olduğu ve sadece Kütahya girişimcilerinin yer aldığı Teknokentte şu an İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa'dan da ArGe şirketleri yer almaktadır” denildi.



“Kütahya Teknokent, 100’ün üzerinde başarı elde etti”

Kütahya Teknokent, Temmuz 2020 ve sonrası birçok kalemde 100’ün üzerinde başarı kat ettiğine vurgu yapılan açıklamada,” Bunlara kiralanabilir alan sayı/metrekaresinde artış (yüzde 150), gelirlerde artış (yüzde 400), sağlanan teşviklerde artış (yüzde 100), toplam firma ve kuluçka firması sayılarında artış (yüzde 80) gibi verilerle nicel ve nitel gelişim ve değişim sağlanmıştır. Bu süreçte birçok kalkınma ajansı projesi tamamlanması yanında farklı projelerde paydaşlık da yapılmıştır.2021 TEKNOFEST'te drone alanında bir kuluçka girişimcimiz Türkiye 2.’si, dünya 20.’si olmuştur. 2022 TEKNOFEST Samsun'a paydaş olarak katılım sağlanacaktır. Ayrıca son olarak Mayıs 2022'de 114 proje katılımıyla DPÜ TTO A.Ş. ile ortak Proje Pazarı yarışmasına paydaşlık gerçekleştirilerek ödül alan projeler kuluçka merkezinde değerlendirilecektir. Mevcut TGB alanında tam kapasiteye ulaşılması nedeniyle mevcut 35 bin 600 metrekarelik tahsisli araziye ek bina projesi hazırlanmış olup ihale aşamasına gelinmiştir. 5 bin 500 metrekare kapalı alana 68 yeni ofis, 2 laboratuar ve konferans salonu ile çeşitli donatılarla şık bir teknoloji mekanı olacaktır. Kütahya ve Türkiye için teknoloji üreten Kütahya Tasarım Teknokent'te iklime duyarlı ağ tabanlı sulama sistemleri, yerli laporoskopi cihazı geliştirilmesi, kanseri önceden tespit eden sensör çalışmaları, kafatası problemlerine greft ArGe çalışmaları, FPV drone çalışmaları, dermo dezenfektan çalışmaları, yapay zeka destekli elektronik kol üretim çalışmaları, üroloji test aracı çalışmaları, sağlık drone çalışmaları vb. birçok başarılı proje yürütülmeye devam etmektedir. Birçok bitirme belgesinin verildiği Teknokentten patent sayılarındaki artış da sürmektedir” ifadelerine yer verildi.

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