Kütahya’da öğrencilere yardımcı kaynak paketi dağıtıldı

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 2022 Yılı Nisan Ayı yardımcı kaynak paketinin öğrencilere dağıtıldığı bildirildi.

Basılı olarak illere dağıtımı yapılan yardımcı kaynak destek paketleri, Kütahya’da okullara ulaştırılarak öğrencilere dağıtımı sağlandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Mustafa Topuz ve Şube Müdürü Zeki Atik, Linyit Ortaokulunda 8. sınıf öğrencilerine, yardımcı kaynak destek paketlerinin dağıtımını gerçekleştirdiler. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, 8. sınıf öğrencilerine LGS sınavı için örnek soruların yer aldığı bu kitapçıklardaki soruları çözmelerini tavsiye etti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrenci ve öğretmenlere destek olmak amacıyla ücretsiz olarak sunulan yardımcı kaynak paketinin Nisan ayı örnek sorular kitapçıkları öğrencilere dağıtıldı.

Yardımcı kaynak destek paketinde Çalışma Soruları, Örnek Sorular, Etkileşimli Sorular, Tekrar Testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer alıyor. Nisan ayı yardımcı kaynak destek paketine http://yardimcikaynaklar.meb.gov.tr adresi üzerinden de erişilebiliyor.

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