"Leblebi kokulu şehir" kitap severler ile buluştu

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Tarih öğretmeni Mesut Kocaman "Leblebi kokulu şehir" kitabını okurları ile buluşturdu.

Tavşanlı ilçesinde Ada Höyük kazısına götürdüğü öğrencilerinin, kazı başkanı Doç. Dr. Erkan Fidan’ın Tavşanlı hakkında sorduğu soruları cevaplamakta zorlanmaları üzerine, yerel tarih ve kültür bilgilerinin eksikliğini hisseden, Tarih öğretmeni Mesut Kocaman, "Leblebi Kokulu Şehir" eserini kitapseverlere kazandırdı. Kocaman, kitabının, bütün çocuklara ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini, öğrenebileceği bir kaynak olmasını dilediğini söyledi.

Mesut Kocaman, "Leblebi kokulu şehir, isimli çocuk hikaye kitabının doğuşu, ilginç bir mekanda ve ortamda oldu. Aslında bir tarih öğretmenin, bir çocuk hikaye kitabı yazması genelde biraz şaşırtıcı görünüyor. Gerçekten benim de hiç planladığım bir şey değildi. Ama Tavşanlılı bir tarih öğretmeni olarak yaşadığımız bir olayla sorumluluk hissi, oluştu. Bu noktada kitap yazmaya karar verdim. Proje okulu Tavşanlı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 9. sınıf öğrencilerimizi Tavşanlı'da son dönemde büyük bir özveriyle çalışmaya başlayan ve çok önemli şeyler yapan; Tavşanlı Kazı Kazı Evi'nin sorumlusu Doçent Dr. Erkan Fidan hocamızla buluşturmak istedim. Kazı evine Çocuklarımızı götürdüm. Burada Batı Anadolu'nun kalbi diye tanımladığımız Höyük'te yapılan çalışmaları asıl konu edinecektik, görüşecektik. Erkan bey dedi ki: “Çocuklar , sunuma başlamadan önce ben size birşey sormak istiyorum. Ben Bilecikte’yim, Tavşanlı’da olan sizsiniz söyler misiniz Tavşanlı ismi nerden geliyor bana da anlatır mısınız?" dedi. Bizim çocuklardan hemen hemen kimse net bir cevap veremedi. Hemen şunu anladım, biz çocuklarımızı asıl kendi çevremizi, şehrimizi, kültürümüzü öğretmeliyiz. Çocuklar daha henüz ilkokul yaşlarındayken ve henüz ortaokula yeni başlamışken bir hikaye kitabı şeklinde Tavşanlı'yı duysunlar öğrensinler, anlasınlar ve böylelikle liseye geldiklerinde artık çalışmalarına Tavşanlı’yı bildikleri halde devam etsinler şeklinde bir şey düşündüm ve hikaye işte bunun üzerine şekillendi" diye konuştu.

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