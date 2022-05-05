Şoförlerden sünnet çocuğu için tır konvoyu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde sünnet düğününde tırlar eşliğinde yapılan konvoy ilgi topladı.

Dedesi ve babası kamyon şoförü olan İsmet Yarar'ın sünnet düğünü için tırlardan oluşan konvoy düzenlendi.

Süslenen 20 tırın oluşturduğu konvoy çevredeki vatandaşlar tarafından yoğun ilgi ile karşılandı.

Havalı kornalar eşliğinde yola çıkan sünnet konvoyu Göbel Köyünde bir süre dolaştıktan sonra düğün alanına geldi.

Göbel Köyü sakinlerinden kameraman Ali Hakan Kara, "Son zamanlarda pandeminin de etkisi ile böyle büyük çaplı bir merasim görmemiştim. Merhum İsmet Yarar'ın torunu, Ahmet Yarar'ın oğlu için düzenlenen sünnet merasimine arkadaşlarının coşkulu katılımları büyük ilgi çekti" dedi.

Sünnet çocuğu İsmet Yarar ona bu sürprizi hazırlayan şoför amcalarına teşekkür etti. Baba Ahmet Yarar, “Böyle bir şey beklemiyorduk, bize sürpriz oldu. Arkadaşlarım tırları ve kamyonları ile sünnetimize gelerek büyük bir konvoy oluşturdular. Yanımızda olup bize destek olan tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Unutamayacağımız güzel bir anı oldu” diye konuştu.

Organizasyonu hazırlayan Tavşanlı Taşıyıcılar Kooperatifi ve şoförler odası başkanı Ali Ağız , “Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konvoyu gerçekleştiren tüm şoför arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

İkram ve eğlencenin bol olduğu sünnet merasimi dua ile sona erdi.

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