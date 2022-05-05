Komşular şüphelenince anahtarla eve girdi, aile gazdan zehirlenmiş bulundu

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da, doğal gazdan zehirlendikleri düşünülen 3 kişilik aile, evin anahtarının olduğu komşuların içerip girip, haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yarı baygın çift ve çocukları, hastaneye kaldırıldı.
Cumhuriyet Mahallesi´nde 6 katlı apartmandaki dairede oturan Hayrettin B. (53), doğal gaz kokusunun hakim olduğu evde zehirlenenler olabileceğini düşünerek, anahtar bulunan komşusu Namık G.´yi telefonla aradı. Bunun üzerine anahtarla daireye giren Namık G., evdeki Hayrettin ve Sermih B. (50) çifti ile çocukları Muhammed Baran B.´yi (21) yarı baygın buldu. Namık G.´nin ihbarı üzerine gelen ekipler, doğal gazı keserek evi havalandırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift ile çocuğunu, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-05-05 14:59:06
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