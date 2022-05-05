Silahla oynarken kendini yaraladı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da M.Ö. (25), otomobilinde oynadığı silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu. M.Ö., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Olay, öğleden sonra Andız Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö., 16 AGZ 827 plakalı otomobilinde otururken silahla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla yaralanan M.Ö., ailesini arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen M.Ö.´nün ailesi de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ
2022-05-05 18:51:18
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.