Silahla oynarken kendini yaraladı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da M.Ö. (25), otomobilinde oynadığı silahın ateş alması sonucu kendisini vurdu. M.Ö., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Olay, öğleden sonra Andız Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre M.Ö., 16 AGZ 827 plakalı otomobilinde otururken silahla oynamaya başladı. Silahın ateş almasıyla yaralanan M.Ö., ailesini arayıp yardım istedi. Kısa sürede gelen M.Ö.´nün ailesi de durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan M.Ö., Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-05-05 18:51:18



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