Domaniç Hayme Ana MYO öğrencileri için tarihi ve kültürel gezi

Domaniç Hayme Ana Meslek Yüksekokulu öğrencileri için Dumlupınar Zaferi’nin 100. yıl etkinlikleri çerçevesinde Dumlupınar ilçesindeki tarihi, kültürel mekanlar ve şehitliklerle Altıntaş’taki Zafer Anıtı ile Çavdarhisar’daki Aizanoi Antik Kenti’ne gezi düzenlendiği bildirildi.

Domaniç Hayme Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından gerçekleştirilen ve Öğr. Gör. Esra Uyar ile MYO Sekreteri Ali Gezer’in eşliğinde düzenlenen geziye katılan öğrenciler, gezinin Dumlupınar ayağında Kaymakam Buğra Karadağ ve Belediye Başkanı Şemsettin Akağaç’ı da ziyaret ettiler. Kaymakam Karadağ ve Belediye Başkanı Akağaç, öğrencilerin ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. Gezi, daha sonra Dumlupınar Savaşları'nın gerçekleştiği alanların, kültürel mekanların, Dumlupınar Zafer Anıtı'nın ve Dumlupınar Şehitliği'nin ziyareti ile devam etti.

Daha sonra Altıntaş ilçesine geçen öğrenciler, Altıntaş Kaymakamlığının görevlendirdiği rehber eşliğinde Zafertepeçalköy'deki Zafer Anıtı, Şehit Mehmet Sancaktar Anıtı, 30 Ağustos Zafer Alanı ve Afyonkarahisar sınırları içinde kalan Yıldırım Kemal Tren İstasyonu'nu ve Çavdarhisar ilçesindeki Aizanoi Antik Kenti'ni ziyaret ettiler.

Ziyaretlerle ilgili bir açıklama yapan Öğr. Gör. Esra Uyar, "Bu geziyi 'Kuruluşun ilçesi' Domaniç’ten 'Kurtuluşun toprakları' Dumlupınar’a öğrencilere millî benlik kazandırma, vatan, bayrak ve tarih şuuru verme gayesiyle gerçekleştirdik. Gezinin düzenlenmesine katkı sunan Domaniç Hayme Ana Bilim, Kültür ve Sanat Topluluğu öğrencilerimize de ayrıca teşekkür ederim" dedi.

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