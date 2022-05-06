Covid-19 aşılar ek binada yapılacak

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Kütahya Sağlık İl Sağlık Müdürlüğü, İstasyon Caddesi'ndeki Covid19 Aşı Polikliniği faaliyetlerinin bundan böyle Evlila Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ek binasında devam edeceğini duyurdu. Sağlık Müdürlüğü, “Covid19 Aşı Polikliniğimiz çalışmalarına Ek Hizmet Binamızda devam edecektir. Covid19 aşı polikliniği alınan karar üzerine çalışmalarına Ek Hizmet Binamızda devam edecektir. Halkımıza Önemle Duyurulur” açıklaması yaptı.

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