Şehrin farklı noktalarında asfalt çalışması

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Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kütahya Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü asfalt serim ekiplerinin, Yunus Emre Mahallesi, Yunus Emre Caddesi'nde başlattığı çalışmanın, Fevzi Çakmak Caddesi'ne kadar devam edeceği belirtildi.

Ekipler, şehrin ihtiyaç duyulan noktalarında ve planlamalara göre asfalt serim çalışmaların aralıksız bir şekilde sezon boyu süreceği ifade edildi.

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