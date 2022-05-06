Alev savaşçılarına eğitim

Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğünde; Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü ve Domaniç Orman İşletme Müdürlüğü teknik personeli ile arazöz ve yangın söndürme ekiplerine yönelik olarak işbaşı eğitimi düzenlendi.

Muhtemel bir yangına en hızlı ve en etkin şekilde müdahale edebilmek için düzenlenen eğitimde; ekiplerin kullandıkları araç gereçler kontrol edildi, bilgileri tazelendi.

Tavşanlı Kaymakamlığı Eğitim ve Toplantı Salonunda düzenlenen eğitim Bölge Müdürü Birol Dündar, Bölge Müdür Yardımcısı Mustafa Arpacı, Yangın Şube Müdürü A. Yavuz Helvacı'nın katılımı ile yapıldı. İş başı eğitiminde, yangın sebepleri ve müdahale yöntemleri, araç gereçlerin kullanılmasında dikkat edilecek hususlar, kişisel koruyucu güvenlik malzemelerinin kullanımı ve bakımı, tim oluşumu ve yangına müdahale şekilleri konularında bilgiler verildi.

Tavşanlı Orman İşletme Müdürlüğü Kayı Orman Deposunda ise arazözlerde bulunması gereken malzemeler ve koruyucu donanıma ait bilgiler aktarıldı ve malzemeler kontrol edildi.

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