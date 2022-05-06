Kütahya'da sivrisinek ve karasinek üremesi kontrol altına alınıyor

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınması ile birlikte vektörle mücadele çalışmalarına başladı.

Hava sıcaklıklarının hissedilir derecede arttığı günden itibaren çalışmalarını yoğun şeklide sürdüren ekipler, vektör üreme alanlarında çalışmalarını yoğunlaştırıyor. Özellikle dereler, sazlıklar, göller, fosseptikler, rögarlar, üstü kapalı dereler, su kanalı ve karasinek üreme alanları, çöp konteynerleri, gübrelikler düzenli olarak ilaçlanarak, bu alanlarda sivrisinek ve karasinek üremesi kontrol altına alınıyor.

Kütahya Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, sivrisinek, karasinek, kene vb. mücadelesinde Dünya Sağlık Örgütünün tavsiye ettiği ve Sağlık Bakanlığı'ndan ruhsatlı, insan sağlığını olumsuz yönde etkilemeyen, doğaya ve diğer canlılara zarar vermeyen ilaçlar kullanıyor.

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