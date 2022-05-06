Kütahya'da fetih ve hıdrellez coşkusu

Bolluk ve bereketin simgesi, baharın habercisi Hıdırellez ile Kütahya’nın fethinin 948. yıl dönümü Kütahya’da coşkuyla kutlandı.

Kütahya Valiliği ve Kütahya Belediyesi işbirliği ile düzenlenen ve Kütahya Kalesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kütahyalılar yoğun katılım gösterdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan etkinlikte İl Kültür ve Turizm Müdürü Zekeriya Ünal Kütahya’nın fethi hakkında bilgi vererek bereket dolu bir yıl diledi.

Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Damcı, "Hızır Aleyhisselam ve İlyas Peygamberin yeryüzünde buluşma günü olarak kabul edilen Hıdırellez’in berekete, bolluğa, barış ve kucaklaşmaya vesile olmasını yüce Rabbimden niyaz ediyorum. Anadolu’yu Türk yurdu yapan ecdadımızın ilk adımlarını attığı kutlu toprakların üzerindeyiz. Vatan toprağımızın kurtuluşunda son kurşunları sıkan aziz şehitlerimizi huzurunuzda bir kez daha saygı minnet ve şükranla yad ediyorum. Kütahya yedi bin yıllık tarihi geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Türk İslam medeniyetinin referans şehirlerinden olup kuruluşun ve kurtuluşun başkentidir. Hıdırellez kültür ve bahar bayramının ve Kütahyamızın fethinin hayırlar getirmesini temenni ediyor" dedi.

Vali Yardımcısı Mustafa Güney Kütahya’nın tarihi ve kültürel değerleri hakkında bilgi vererek halkımızın Hıdırellez bayramını ve Kütahya’nın fethini kutladı.

Konuşmaların ardından halk oyunları ve mehteran gösterisi sergilendi. Vatandaşlara sunulan ikramla devam eden etkinlikler, Ulu Cami’de okutulan Mevlidi Şerif ve duayla sonlandırıldı.

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