DPÜ’de Çizgi Film Animasyon Festivali heyecanı

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ), 2527 Mayıs tarihlerinde ilk kez uluslararası düzeyde gerçekleştirilecek 15. Çizgi Film Animasyon Festivaline ev sahipliği yapacağı bildirildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Çizgi Film ve Animasyon Bölümü tarafından 2527 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan uluslararası katılımlı 15. Çizgi Film Animasyon Festivali'ne alanında uzman sanatçılar ve animasyon, oyun stüdyoları deneyimlerini paylaşacak ve öğrenci çalışmalarını değerlendirecek. 3 gün boyunca sürecek olan festivalde seminerler, atölye çalışmaları ve söyleşilerin yanı sıra Çizgi Film ve Animasyon Bölümü öğrencilerinin çalışmaları da sergilenecek.

Festival, bu etkinliklere ek olarak, 2020 Erasmus+ KA203 programı dâhilinde Universite AixMarseille tarafından yürütülen ve üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ve ULMER aracılığıyla paydaşı olduğu Erasmus+ Comix&Digital Projesi çerçevesinde 2228 Mayıs 2022 tarihleri arasında eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliklere de ev sahipliği yapacak. Fransa, İtalya, İspanya’dan 14 uzman ve akademisyenin yanı sıra 28 öğrencinin katılacağı, Türkiye’den ise Çizgi Film ve Animasyon Bölümünden 8 öğrencinin de dahil olacağı atölye çalışmalarında spinoff geliştirilecek.

Güzel Sanatlar Fakültesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, 15. Uluslararası Çizgi Film ve Animasyon Festivali ve Erasmus+ Comix&Digital Projesi ilgili daha ayrıntılı bilgiye anifest.dpu.edu.tr adresinden ulaşabileceği ve festival süresince yapılacak tüm etkinliklerin de bu adresten canlı olarak yayınlanacağının bilgisi verildi.

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