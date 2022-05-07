Simav İlçe Müftülüğünce istişare toplantısı düzenlendi

Simav İlçe Müftülüğü tarafından Mayıs ayı sonunda yapılması planlanan ve üç gün sürecek olan, hafızlık Kur’an Kurslarında hafızlıklarını tamamlayan öğrencilere yönelik “İcazet Töreni”, 46 Yaş Kur’an Kursları için “Kapanış Programı”, Kur’an Kurslarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla düzenlenecek etkinlik olmak üzere “üç günde üç program” için istişare toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe Başkanlığında, Diyanet Gençlik Merkezinde yapılan toplantıya, Şube Müdürü Feyzullah Küçükçakır, Murakıp Ertuğrul Takak, İlçe Vaizi Zeynep Öztürk, Kur’an Kurslarının Sorumlu Müdürleri, Kur’an Kursları Dernek Başkanı Bilal Çakmak, Din Görevlileri ve Kur’an Kursu öğreticileri katıldı.

Görev paylaşımı, yapılacak faaliyetlerin planlanması, programlarda görev alacak personel, iş birliği yapılacak kurum, kuruluş ve dernekler, çıkması muhtemel problemler ve çözüm yolları ve benzeri konuların görüşüldüğü toplantı yaklaşık iki saat sürdü.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.