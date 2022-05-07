Hisarcık’ta "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması

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Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 713 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Amirliğince "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" sloganıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

82. Yıl Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarında İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun ve İlçe Trafik Ekibinin katılımıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmasında yayalara trafik kuralları ile ilgili bilgi verildi, ayrıca broşür dağıtıldı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda düzenlenen etkinlikte yayaların güvenliği için bilgilendirme yapıldığı belirtildi.

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