Kaymakam Çiçek: “Trafikte öncelik yayanındır”

Kütahya’nın Emet ilçesinde 713 Mayıs Trafik Haftası nedeniyle Kaymakam Hasan Çiçek koordinesinde, “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” etkinliği düzenlendi.

İç İşleri Bakanlığı tarafından 0713 Mayıs Trafik Haftası dolayısıyla hayata geçirilen “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” mottosunun etkin olarak kullanılması ve tanıtılması amacıyla tüm il ve ilçelerde eş zamanlı olarak düzenlenen trafik denetimi ilçede Kaymakam Hasan Çiçek koordinesinde Ashaboğlu Ortaokulu önünde gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ashaboğlu Ortaokulu önünde ışıksız yaya geçidinde yapılan “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” etkinliğine Kaymakam Hasan Çiçek, İlçe Emniyet Müdür vekili Mehmet Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk ile Emniyet ve Jandarma personeli katıldı.

Trafik denetimi sırasında gerçekleştirilen etkinlikte, Kaymakam Hasan Çiçek ile birlikte Emniyet ve Jandarma personeli tarafından vatandaşlara ve sürücülere trafik kuralları ile ilgili bilgiler verildi, broşür dağıtıldı.

Etkinlik esnasında araç sürücüleriyle kısa süreli konuşma yapan Kaymakam Hasan Çiçek, “İçişleri Bakanlığımız tarafından, “Öncelikle Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik” sloganıyla, 2022 yılı “ Yaya Öncelikli Trafik “ yılı ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyetleri yapılması için yıl boyu devam edecek bir kampanya yapılması kararlaştırılmıştır. Bu nedenle İlçe Kaymakamı ve diğer sorumlular, ilgililer olarak sahaya indik ve denetlemede, uyarıda bulunuyoruz. Konu hakkında yasal düzenlemeye uymanız hususunda, hassas ve dikkatli olmanızı istiyorum “ dedi.



“Trafikte yaya geçişi üstünlüğüne uygun bir yıl olmasını temenni ediyorum”

Trafikte önceliğin yayanın olduğunu ve trafikte yaya geçişi üstünlüğüne uygun bir yıl olmasını temenni ettiğini söyleyen Kaymakam Çiçek, “İçişleri Bakanlığımız bugünün önemi ve konusuyla ilgili “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik ve Öncelik Yayanındır“ sloganıyla sahaya inmemizi emretmiştir ve biz bugün toplumsal farkındalık oluşturmak, hem yayalarımızı, hem de sürücülerimizi bu konu hakkında bilgilendirmek için bu uygulamayı gerçekleştirdik. Öncelik yayanındır ve trafikte yaya geçişi üstünlüğüne uygun bir yıl olmasını temenni ettiğimi, hepinizin huzurunda ifade etmek isterim. Bu etkinlikte emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum “ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.