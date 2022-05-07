Gediz’de öğrenciler Türk Müslüman bilim adamlarını tanıttılar

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Atatürk Ortaokulu öğrencileri eTwinning projesi çerçevesinde Türk Müslüman Bilim insanlarını tanıttılar.

Teknoloji ve Tasarım öğretmeni Serpil Algün ve öğrencileri Türk Müslüman bilim adamlarını tanıtmak amacıyla yaptıkları projede bilim insanlarının kılığına girdiler. Öğrenciler ayrıca okulun belirli bölgelerinde panolar hazırlayıp, Türkçe ve İngilizce videolar hazırladılar.

Altın çağın bilim insanları e twenning projesi ile yüzyıllar öncesinde yaşamış Türk Müslüman bilim insanlarımızı ve öncülük ettikleri bilim alanlarını tanıttıklarını ifade eden Proje sorumlusu Serpil Algün; “İslamiyetin altın çağını yaşadığı zamanlarda bilimin, araştırma ve incelemenin ne kadar önemli olduğunun üzerinde durup gözler önüne serilmesi ve bilimin her daim durmadan ilerlediğini tarihe tanıklık ederek geliştiğini açıklamaya çalıştık. Projede yer alan öğrencilerimiz projenin ilerleme sürecinde aktif rol oynayıp hem öğrendiler hem eğlendiler. Böylece bilgiyi unutulmaz bir yöntemle akıllarda kalıcı olmasını sağladılar” ifadelerini kullandı.

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