DPÜ TEKNOFEST takımları Zafer Bilim Kültür Şenliğine hazırlanıyor

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda, Teknoloji Transfer Ofisi ve çeşitli sponsorların desteği ile 1213 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Zafer Bilim ve Kültür Şenliği’ne üniversitenin TEKNOFEST Takımlarının mühendislik çalışmaları ile hazırlandıkları bildirildi.

Üniversitenin Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı eş güdümünde Teknoloji Transfer Ofisi ve çeşitli sponsorların desteği ile 1213 Mayıs tarihlerinde ilk kez düzenlenecek ve 1. Proje Pazarı etkinliğini de bünyesinde barındıran Zafer Bilim ve Kültür Şenliği’nde çeşitli atölyeler ile eğitici ve bilimsel etkinlikler yürütülecek. Gerçekleşecek olan şenlikte Mühendislik, Fen ve Deney, Afet ve İlk Yardım, ÇocukOyun, Haklar ve Geri Dönüşüm Atölyeleri bulunacak ve her biri kendi alanlarında eğitici ve eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yapacak. Bu şenlikte Dumlupınar Üniversitesini bu yılki TEKNOFEST’te temsil edecek takımlardan Yaztem, Miltek, Karanda, Duscart, Ülgen, Uraz, Artun, Kızıl Kuasar, Sancaktar ve Şahin Roket Mühendislik Atölyesi başlığıyla bir araya gelip çalışmalarını tüm Kütahya’ya tanıtacaklar.

Hem TEKNOFEST’e hem de Bilim Şenliği’ne hazırlanan takımlardan Duscart takım kaptanı Melike İnci Şahin, Duscart olarak TEKNOFEST’e üç takım ile hazır olduklarını, Bilim Şenliği’nde de yer alarak güzel katkılar sağlayacaklarını ifade etti.

IEEE Dumlupınar Öğrenci Kolu ise bu yıl bir yandan iki takımla TEKNOFEST’e hazırlanırken, Takım Kaptanı Asrın Ulusoy liderliğinde Bilim ve Kültür Şenliğinde de yerini alacak. Takım Kaptanı Ulusoy "Bu sene ilki gerçekleşecek olan bu güzel etkinlik için çok heyecanlı ve mutluyuz. Büyük zaferin 100. yılı ve Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin kuruluşunun 30. yılında bizler de mühendislik atölyesi için orada olacağız" dedi.

Uzay ve Havacılık Topluluğu bünyesinde TEKNOFEST’e hazırlanan Ülgen, Uraz ve Artun takımları da çalışmalarının geldiği aşamayı aktararak Zafer Bilim ve Kültür Şenliği’ne katkı sağlayacakları için heyecanlı olduklarını belirttiler.



“Proje pazarı Kütahya için ilk olacak”

Bu sene ilk kez bilim ve kültürü bir araya getirerek büyük bir şenlik organize edeceklerini belirten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, “ Şenliğin en önemli bölümünün 1. Proje Pazarı etkinliği olduğunu düşünüyorum. Başvuruları tamamlanan ve beklenenin çok üstünde başvuru alan etkinliğimizin Kütahya'ya bilimsel anlamda uzun yıllar katkı sunacağına inanıyorum. Etkinliğimizde bilimsel yarışmaları kültürel zenginliğimizle süsleyerek iki gün sürecek bir etkinliği Kütahya halkıyla buluşturacağız. Bu etkinliğin hayata geçmesinde başta Teknoloji Transfer Ofisimizin Müdürü Prof. Dr. Ersan Öz ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanımız İbrahim Gürer olmak üzere şenlikte emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.



"Rektör Uysal, Kütahya halkını şenliğe davet etti”

Kütahya halkını Zafer Bilim ve Kültür Şenliğine davet eden Kazım Uysal,” Hem üniversitemiz hem de Kütahya için önem taşıyan Zafer Bilim ve Kültür Şenliği, Büyük Zaferin 100. yılında, Üniversitemizin de kuruluşunun 30. yılında tüm Kütahya'nın katılımı gerçekleştirilecek. Kütahya, teknoloji, bilim, kültür aracılığıyla gelişmeleri yakından takip edip, belki de bugüne kadar akla gelmeyen projeler ile tanışacak. Öte yandan şenlikte bilim ile birlikte kültür temasının da varlığının Kütahya'nın değerleri ile mezun olacak öğrencilerimize katkı sağlayacağına inanıyorum. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluyuz, topluluklarımız atölyelerde yer alarak kendilerini ifade edip, diğer topluluklar ile bir araya gelme hazzını yaşayıp, güzel çalışmalara imza atacaklar” diye konuştu.

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