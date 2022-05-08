Bakım için çıktığı teleferik istasyonundan düşen Enes, toprağa verildi

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Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya)(DHA)-ANTALYA'da bakım için çıktığı 30 metre yükseklikteki teleferik istasyonundan düşerek hayatını kaybeden Enes Temel (26), memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Konyaaltı ilçesi, Sarısu Mahallesi'ndeki teleferik istasyonunda teknik personel olarak çalışan Enes Temel, dün bakım yapmak için çıktığı 30 metre yükseklikteki teleferik istasyonundan düşerek hayatını kaybetti. Hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından Temel, memleketi Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Çukurköy Mahallesi'ne getirildi. Çukurköy Camisi'nde kılınan namazın ardından Temel'in cenazesi, Çukurköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Tavşanlı Tuna İŞLEYEN

2022-05-08 15:42:30



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