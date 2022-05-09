Altıntaş'ta “Turna Balığı Yakalama Yarışması”

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi Beşkarış Barajı'nda düzenlenen 'Turna Balığı Yakalama Yarışması' sona erdi.

Beşkarış Barajı'nda gerçekleştirilen Turna Balığı Yakalama Yarışmasına, Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, Altıntaş İlçe Belediye Başkanı Arif Teke, AFAD İl Müdürü Ahmet Ali Artun, İl Tarım ve Orman Müdürü Orhan Özçalık, Altıntaş İlçe Jandarma Komutanı J. Ütğm. Elvan Bozok, yarışmacılar başarılar diledi.

Türkiye'nin birçok ilinden çok sayıdaki yarışmacı, botla baraja açılarak en çok ve en büyük turna balığını tutmak için yarıştı. Avlanan balıklar, boy ve ağırlık ölçümlerinin ardından sürdürülebilir balıkçılığın devamı için yeniden suya bırakıldı.

Bot kategorisinde 46 takımın, kıyıdan olta ile balık yakalama kategorisine ise 148 yarışmacının katıldığı etkinlikler en çok ve en büyük balık yakalayan yarışmacılara para ve çeşitli hediyelerin verildiği törenle sona erdi.

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