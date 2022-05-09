Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı Kazada otomobil ikiye bölünürken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı Kazada otomobil ikiye bölünürken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

İHA

Kütahya'da otomobil ile otobüs çarpıştı: 2 yaralı Kazada otomobil ikiye bölünürken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi

Kütahya'da otomobil ile otobüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kazada, otomobil ikiye bölünürken, olay anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, KütahyaEskişehir Karayolu 30 Ağustos Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, H.H.S. yönetimindeki 35 PK 881 plakalı otobüs, kavşakta S.S. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü S.S. ile ismi belirtilmeyen otobüsün hostesi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza anı güvenlik bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otomobil kazada ikiye bölündü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kütahya Tavşanlı'da “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik"
YEREL HABERLER Kütahya Tavşanlı'da “Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli ...
3 ayda 50 bin adet pil ve 30 bin adet mavi kapak topladılar Kütahya'da meslek lisesi öğrencileri, sokak sokak, mahalle mahalle dolaşarak geri dönüşüm seferberliğine büyük katkı sağladı
YEREL HABERLER 3 ayda 50 bin adet pil ve 30 bin adet mavi kapak ...
Altıntaş'ta “Turna Balığı Yakalama Yarışması”
YEREL HABERLER Altıntaş'ta “Turna Balığı Yakalama Yarışması”
Bakım için çıktığı teleferik istasyonundan düşen Enes, toprağa verildi
YEREL HABERLER Bakım için çıktığı teleferik istasyonundan düşen ...
Teleferik istasyonunda hayatını kaybeden genç Kütahya'da toprağa verildi
YEREL HABERLER Teleferik istasyonunda hayatını kaybeden genç ...
Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri endişelendirdi
YEREL HABERLER Meyve ağaçlarının kabuklarındaki kuruma üreticileri ...
Domaniç Hayme Ana MYO öğrencileri için tarihi ve kültürel gezi
YEREL HABERLER Domaniç Hayme Ana MYO öğrencileri için tarihi ve ...
DPÜ TEKNOFEST takımları Zafer Bilim Kültür Şenliğine hazırlanıyor
YEREL HABERLER DPÜ TEKNOFEST takımları Zafer Bilim Kültür Şenliğine ...
Kütahya'da helikopterli trafik denetimi
YEREL HABERLER Kütahya'da helikopterli trafik denetimi
Kütahya'da helikopter destekli trafik denetim
YEREL HABERLER Kütahya'da helikopter destekli trafik denetim
Gediz’de öğrenciler Türk Müslüman bilim adamlarını tanıttılar
YEREL HABERLER Gediz’de öğrenciler Türk Müslüman bilim adamlarını ...
Kaymakam Çiçek: “Trafikte öncelik yayanındır”
YEREL HABERLER Kaymakam Çiçek: “Trafikte öncelik yayanındır”
Başkan Akçadurak: “Hedefimiz daha yeşil bir Gediz”
YEREL HABERLER Başkan Akçadurak: “Hedefimiz daha yeşil bir Gediz”
Hisarcık’ta "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" uygulaması
YEREL HABERLER Hisarcık’ta "Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik" ...
Moymulspor'da Ahmet Karabıyık dönemi
YEREL HABERLER Moymulspor'da Ahmet Karabıyık dönemi
Simav İlçe Müftülüğünce istişare toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Simav İlçe Müftülüğünce istişare toplantısı ...
DPÜ’de Çizgi Film Animasyon Festivali heyecanı
YEREL HABERLER DPÜ’de Çizgi Film Animasyon Festivali heyecanı
Gediz’de köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı
YEREL HABERLER Gediz’de köylüler yağmur ve şükür duasına çıktı
Sokak hayvanlarının beslenme noktalarını dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Sokak hayvanlarının beslenme noktalarını dezenfekte ...
Domaniç Hayme Ana MYO’da engelsiz yaşam için farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Domaniç Hayme Ana MYO’da engelsiz yaşam için ...
DPÜ Öğrenci Senatosu yeni öğrencilerle daha da büyüyecek
YEREL HABERLER DPÜ Öğrenci Senatosu yeni öğrencilerle daha da ...
Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler Kooperatifine ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Aktaş'tan, Emet Kadın Girişimciler ...
Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin TL'ye sattı
YEREL HABERLER Fabrikadan çıktığı haliyle muhafaza etti, 125 bin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.