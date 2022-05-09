Kütahya’da Hıdırellez şenliklerinde KADES uygulaması tanıtıldı

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Kütahya’da jandarma ekipleri tarafından Simav ve Emet ilçelerinde Hıdırellez şenliklerinde Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) uygulaması tanıtıldı.

Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca Simav ve Emet ilçelerinde Hıdırellez şenliklerinde kadın haklarının korunması, toplumsal farkındalığın arttırılması, Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES)'nın halka tanıtılması ve halkın bilinçlendirilmesi maksadıyla 273 kadın vatandaşa KADES programı yükletilip, bin 43 vatandaşa broşür dağıtılarak bilgilendirme yapıldı.

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