Otobüsün çarptığı otomobil ikiye bölündü; 2 yaralı

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Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA´da yolcu otobüsünün kavşakta kontrolsüz çıkan otomobile çarptığı kazada 2 kişi yaralandı. Otomobilin ikiye bölündüğü kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, KütahyaEskişehir kara yolu 2´nci Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Hasan Hüseyin Sakın yönetimindeki 35 PK 881 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, kavşakta kontrolsüz çıkan Süleyman Sarı yönetimindeki 43 DB 863 plakalı otomobile çarptı. Otomobil ikiye bölünürken, otobüs ise duvarını yıktığı bahçeye girdi. Kazada otomobil sürücüsü Süleyman Sarı ve yolcu otobüsünün muavini Ali Can Genç yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.

Bu arada kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-05-09 12:02:11



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