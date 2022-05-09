Emet’teki hıdrellez şenliklerine 10 bin kişi katıldı

Öyle bir yere yuva yaptı ki!

Kütahya’nın Emet ilçesi Yenice köyünde baharın müjdecisi olarak kabul edilen Hıdrellez, yaklaşık 10 bin kişinin katılımıyla kutlandı.

Son 3 yıldan bu yana pandemi ve Ramazan aylarına rastlaması nedeniyle yapılamayan geleneksel hıdrellez şenlikleri için vatandaşlar İsmail Altınay Mesire alanına akın etti. Yeniceköy Muhtarlığının günler öncesinden misafirler için yaptığı çalışmalar ile halkın rahat ve huzurlu bir hıdırellez geçirmeleri sağlandı.

Toplu taşıma araçları ile birlikte 10 binden fazla vatandaşın etkinliklere katıldığı söyleyen Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan,” Pazar sabahı 2 bin araç alana giriş yaptı. Hıdırellez alanında kurulan pazar yerinde 105 esnaf sergi açtı. Şenliklere Emet ve Hisarcık halkının yanı sıra başta Kütahya ve Tavşanlı olmak üzere çok sayıda il ve ilçeden katılım gerçekleşti” dedi.

Emet Belediyesince kurulan belediye çadırı önünde halka helva ikramı yapılırken, ikramları AK Parti Kütahya Milletvekili Ahmet Tan, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan gerçekleştirdi.

Emet belediyesi organizasyonunda Gediz Mehteran Ekibi ve Bursa Kılıç Kalkan ekibinin sahne aldığı şenliklerde Emet Halk Eğitim Müdürlüğü folklor ekibi de bir gösteri sundu.

Bu yıl Hıdırellez şenliklerinin Anneler Gününe rastlaması nedeniyle Emet Belediyesince mesire alanındaki kadınlara çiçek dağıtıldı.

Vatandaşların huzurlu bir şenlik geçirmeleri için yoğun güvenlik tedbirleri alındığı Hıdırellez şenliklerinde Jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri gün boyu görevleri başındaydı. İl Özel İdarece bölgeye iki seyyar tuvalet aracı gönderildi.

Etkinliklerde stant açan Emet Kızılay Şubesince halka çay ikramında bulunuldu, ayrıca çocuklara boyama kitabı ve şeker dağıtıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.