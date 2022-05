Altıntaş’ta “Bir değer öğren, hayatına uygula” isimli proje

Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Mustafa Kemal Ortaokulunun “Bir değer öğren, hayatına uygula” isimli eTwinning projesine Matematik Öğretmeni Hatice Yakut 6 öğrencisi ile ve üye Fen Bilimleri Öğretmeni Hacer Özkan’ın ise 5 öğrenci ile olarak katılım gösterdiği bildirildi.

Türkiye'den 10, Ürdün'den 1 okulun katıldığı ve 6 ay süren uluslararası "Learn a value, apply it into your life (Bir değer öğren, hayatına uygula) isimli eTwinning projesi hakkında bir açıklama yapan Proje Kurucu Ortağı Hatice Yakut,” Projeye katılan öğrencilerimizin yaş aralığı 1215 arasıdır. Projemiz, öğrencilerin ahlaki değerleri öğrenmesini, bu konuda bilinçlenmesini ve gerçek hayatta uygulayabilmesini amaçlamaktadır. Projemizde öğrencilerimiz seçilen değerleri sınıf ve okul ortamında arkadaşlarıyla uygulamış ve öğrenmişlerdir. Araştırma yaparak hazırladıkları çevre bilinci ve öncü kişilikler sunumlarını sınıf arkadaşlarıyla paylaşmış ve onları bilgilendirmişlerdir. İyilik kutusu etkinliği ile yardımseverlik, empati, paylaşma ve merhamet gibi değerlere dikkat çekmişlerdir. Yardımseverlik konulu hikaye yazma etkinliğinde hayal güçlerinin yanında resim çizme becerilerini sergilemişlerdir. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde gerek okulda bulunan engelli arkadaşlarıyla beraber etkinlikler yaparak gerekse de video, pano ve benzeri çalışmalar yaparak farkındalık oluşturmuş ve empati değerine vurgu yapmışlardır. Hayatımızda önemli bir yeri olan internetin doğru ve etkin kullanımına dikkat çekmek amacıyla güvenli internet kurallarını içeren videolar çekmiş ve arkadaşlarını bu hususta bilgilendirmişlerdir. 8 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitlerini Anma Günü’nde Çanakkale türküsünü şehitlerimize saygı ve minnet duygularıyla seslendirmiş, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde de öğretmenlerine olan sevgi ve minnet duygularını ifade eden kısa videolar çekmişlerdir. Öğrencilerimiz, web2.0 araçlarını kullanarak avatar oluşturmuş, afiş, logo tasarlamış, kendini tanıtmış, anketlere katılmış, hikaye yazmış, bilgi yarışmasına katılmış ve eğlenceli içeriklere erişme fırsatı bulmuştur. Etkinliklerde İngilizce konuşma ve yazma becerilerini geliştirmiş ve pratik yapma imkanı bulmuşlardır. Sonuç olarak, öğrencilerimizin kendilerini ifade etme becerileri gelişmiş ve özgüvenleri artmıştır. Öğrencilerimiz günümüzde büyük önem teşkil eden değerlerimizi yaparak ve yaşayarak öğrenmiş ve bunları çevresindekilere öğretmiş ve hatırlatmışlardır. Sorumluluk duyguları, işbirliği içinde uyumlu çalışma ve dijital becerileri artmıştır. Projemiz, öğrenciveliöğretmen işbirliği içerisinde bir ekip ruhunu yaşatarak başarılı bir şekilde amacına ulaşmıştır” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.