Hisarcık’ta “İşimiz Çinicilik, Aşımız Cimcik, Suyumuz İncik, Hadi Yürüyem Şimcik” mottolu yürüyüş

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde "Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü" etkinlikleri çerçevesinde “İşimiz Çinicilik, Aşımız Cimcik, Suyumuz İncik, Hadi Yürüyem Şimcik” mottolu yürüyüş düzenlendi.

10 Mayıs “Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü” etkinlikleri çerçevesinde kurum, kuruluşlar ve sivil toplum örgütleri ile birlikte toplum bilincini ve farkındalığını arttırmak amacıyla İlçe Hastanesinin koordinasyonunda Hükümet Konağı önünde düzenlenen etkinlikte günün anlam ve önemine dair konuşmanın ardından “İşimiz Çinicilik, Aşımız Cimcik, Suyumuz İncik, Hadi Yürüyem Şimcik” sloganıyla başlayan yürüyüş esnasında öğrenciler ellerinde, “ Sağlıklı beslen, hareket et, mutlu yaşa” pankartları taşıdılar. Yürüyüş Mustafa Keleş Caddesi, Kadılar Caddesi, Mehmet Ersoy Bulvarı, Uzun Çarşı Caddesi ve Güner Önce Caddesi takip edilerek Hükümet Konağı önünde sona erdi.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, İlçe Emniyet Amiri Seydi Uzun, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Erkan Koç, İlçe Hastanesi Başhekimi Dr. Mücahit Kartal, Hastane Müdürü İsa Gök, daire amirleri, İlçe Hastanesi yönetimi, okul idarecileri, sağlık personeli, emniyet güçleri, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.

