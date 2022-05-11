Kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA´da, kamyonla kafa kafaya çarpışarak, hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Osman Açıkgöz, ağır yaralandı.

Kaza, gece yarısı Zafertepe Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde meydana geldi. Kenan Şahin'in kullandığı 35 HVP 87 plakalı kamyonla Osman Açıkgöz yönetimindeki 43 NL 438 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Açıkgöz, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Osman Açıkgöz, ambulansla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Kenan Şahin'in ise Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'nde ifadesi alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-05-11 09:54:56



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