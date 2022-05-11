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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emet Belediyesi Tarım Fuarı'nda

İHA

Emet Belediyesi Tarım Fuarı'nda

Kütahya’da düzenlenen 12. Tarım Fuarında Emet Belediyesince yöresel ürünlerin tanıtımı ve satışı amacıyla stant açıldığı bildirildi.
Emet Belediyesi tarafından fuar alanında açılan stantta etkinlik süresince Emet Kadın Kooperatifi (EMKO), yöresel ürünler olan tarhana, Emet ekşi mayalı ev ekmeği, erişte, peynir ve benzeri ürünlerin tanıtım ve satışını, ayrıca seramik dünyasınca kadın üreticilerin ürettikleri çeşitli çini ürünlerinin de satışları gerçekleştirecek. Fuar 14 Mayıs akşamı sona erecek.

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