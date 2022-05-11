Tavşanlı Balıköy bölgesinde çiftçiler bilgilendirildi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde çiftçilere bilgilendirmeler yapıldı.

Balıköy ve çevre köylerinde havaların ısınması ile hububat ekili alanlarda zararlılara karşı fenolojik gözlem ve süne surveyi Tavşanlı ilçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü teknik personelleri tarafından yapıldı.

Ayrıca aynı bölgede tarlalarda pH analizi yapılarak toprak incelemelerinde bulunuldu. Üreticilere sebze fideleri dikimi ve bunun ayrıntıları hakkında bilgiler verildi.

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