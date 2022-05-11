DPÜ KUBFA paydaşlarıyla buluştu

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi (DPÜ KUBFA), Kariyer ve Mezun Merkezinin iş birliğiyle fakültenin eğitim verdiği bölümlerin paydaşlarıyla bir araya geldi.

Bedesten’de Kütahya Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğünün (DPÜ KAMER) ortaklığıyla düzenlenen etkinliğe Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası (KUTSO) Başkan Vekili Selman Hatipoğlu, DPÜ KUBFA Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, fakültenin akademisyenleri, Kariyer ve Mezun Merkezi Koordinatörlüğü Öğr. Gör. H. Feyyaz Ebeoğlugil, sektör temsilcileri olarak mali müşavirler, sigorta acenteleri ve banka müdürleri katıldı.

Toplantıda fakültenin dış paydaşları olan KUTSO, bankalar, sigorta acenteleri ve mali müşavirlerin bir araya geldiği toplantıda eğitim öğretimin kalitesinin artırılması yönündeki çalışmaların gerçekleştirilmesi ve desteklenmesinde dış paydaşların görüşleri alınarak DPÜ’de eğitim, öğretim süreçlerinin iyileştirilmesi konuşuldu.

Kahvaltılı toplantıda ayrıca, staj ve istihdam konusunda iş birliklerinin kurulması ve artırılması konularının yanı sıra farklı iş birlikleri de görüşüldü.

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