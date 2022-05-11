Başarılı sporcular ödüllendirildi

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türkiye şampiyonasında başarılı olan sporculara ve antrenörlerine, Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı tarafından ödül ve başarı belgeleri verildi.

Kütahya Belediyespor Kulübü bünyesinde faaliyetlerine devam eden güreşçiler, nisan ayının son günlerinde Kırşehir’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonasına damga vurdular. Şampiyonada, 75 kiloda Aziz Alp Akın Türkiye şampiyonu, 44 kiloda Sayid Ada Türkiye ikincisi oldu.

Afyonkarahisar’da yapılan U11 Türkiye Güreş Şampiyonasında 150 sporcu arasından Kütahya Belediyespor Kulübü Güreşçimiz 38 kiloda Osman Emir Çekgel Türkiye ikincisi olma başarısı gösterdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.