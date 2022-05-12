Vali Vekili Mustafa Güney’den “Engelliler Haftası” ziyareti

Vali Vekili Mustafa Güney, Engelliler Haftası sebebiyle Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü Derneği Başkanı Ümran Öztürk ile yönetim kurulu üyelerini dernek binasında ziyaret etti.

Yalnızca bir gün değil, her zaman engellilerin yanlarında olduklarını ifade eden Güney, “Sevginin aşamayacağı engel olmadığını biliyoruz. Sizler hayat azminiz ve başarılarınızla bizim için en güzel, en anlamlı örneklersiniz. Yaptığınız her işle gurur duyuyoruz” dedi.

Dernek yönetimiyle bir süre sohbet eden Güney, istek ve taleplerini de dinledi.

Ziyaretten büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Öztürk, Güney’e ilgi ve destekleri için teşekkür etti.

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