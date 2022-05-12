DPÜ saygın üniversiteler arasında ilk yüzde 10’da

Kütahya Dumlupınar Üniversitesinin (DPÜ) Dünya Üniversite Sıralaması Merkezinin (CWUR) hazırladığı listede ilk yüzde 10’luk dilim içerisinde kendine yer bulduğu bildirildi.

Dünya Üniversite Sıralaması Merkezi (CWUR) tarafından hazırlanan ve mezun başarısı, araştırma performansı, eğitim kalitesi, saygınlık derecesi gibi ölçütlere dayanarak yaklaşık 20 bin yükseköğretim kurumu için oluşturulan ve 202223'te yayımlanacak olan Global 2000 sıralamasında DPÜ, dünya genelinde 19 bin 788 üniversite arasında en iyi yüzde 9,9'luk dilimde yer alma başarısı gösterdi.

CWUR’dan yapılan açıklamada, dünyanın dört bir yanından öğrenciler, akademisyenler, üniversite yöneticileri tarafından güvenilen, tarafsızlık, şeffaflık ve tutarlılık ile tanınan yetkili küresel üniversite sıralamalarının yayımlandığı belirtildi.

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