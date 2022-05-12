Simav’da Manevi Danışman gençlerle bir araya geldi

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Simav İlçe Müftülüğünde görevli Manevi Danışmanı Osman Aslan Gençlik Merkezinde gençlerle buluştu.

Konuyla ilgili İlçe Müftülüğünden yapılan açıklamada,” Simav Cumhuriyet Anadolu Lisesi Pansiyonu öğrencileri, GSB Gençlik Merkezine gelerek Manevi Danışmanımız Osman Aslan ile tanıştılar. Gençlerin pansiyonlarına davetlerini geri çevirmeyen Manevi Danışmanımız, Cumhuriyet Anadolu Lisesi Pansiyonuna giderek gençlerle buluştu. “İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin hikmetleri” üzerine gençlerle sohbet gerçekleştiren Osman Aslan, öğrencilerin sorularını cevapladı. Öğrencilerle birlikte yatsı namazı kılan Manevi Danışmanımız, öğrencilerle çay sohbetinin ardından yurttan ayrıldı” denildi.

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