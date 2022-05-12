Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 ölü, 1 yaralı (3)

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GÜLER´DE TOPRAĞA VERİLDİ

Bilecik´in Bozüyük ilçesinde demir çelik fabrikasında meydana gelen kazan patlamasında hayatını kaybeden işçilerden evli ve 2 çocuk babası Enver Güler´in (45) cenazesi, hastane morgundaki işlemlerinin ardından memleketi Kütahya´nın Emet ilçesine bağlı Kırgıl köyüne getirildi. Köy camiinde Güler için cenaze namazı kılındı. Cenazeye Güler´in yakınlarının yanı sıra köy halkı katıldı. Enver Güler, cenaze namazının ardından köy mezarlığında gözyaşlarıyla toprağa verildi. (DHA)Ercan KOLKU/EMET(Kütahya), (DHA),DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya / Emet Ercan KOLKU

2022-05-12 18:59:03



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