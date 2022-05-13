Altıntaş Yalnızsaray Köyü İlkokulu'na anasınıfı ve kütüphane

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Kütahya’nın Altıntaş ilçesi Yalnızsaray Köyü İlkokulu'na anasınıfı ve kütüphane kazandırıldığı bildirildi.

Kaymakam Mehmet Can İrdelp, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve Yalnızsaray Köy Muhtarı İsmail Bakır’ın katkıları ve Okul Müdürü Serdar Koyuncu’nun çalışmalarıyla Milli Eğitim Bakanlığının eğitimde fırsat eşitliği ve okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması çalışmaları çerçevesinde Yalnızsaray Köyü’ne kazandırılan anasınıfı açılışı gerçekleştirildi. Okulun ana sınıfında 7 öğrenci eğitim görme imkanına kavuştu.



“Köy okuluna yeni kütüphane”

Altıntaş Kaymakamı Mehmet Can İrdelp, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Güven ve Köy Muhtarı İsmail Bakır’ın destekleri ile Yalnızsaray Köyü İlkokulu kütüphaneye kavuştu. Yalnızsaray İlkokulu Müdür Yetkili Öğretmeni Serdar Koyuncu, Anasınıfı Öğretmeni Meryem Topal ve öğrenci velilerinin gayretleriyle düzenlenen kütüphaneye, açılışa katılan Meslek Yüksek Okulu öğretmenleri ve öğrencileri de okul kütüphanesine akıl zeka oyunları hediye etti.

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