Kütahya Fethi Güzen İşitme Engelliler İlkokulu'nda “Canlı Performans Resim Yarışması”

Yeni krediyle konut alan ayda ne kadar ödeyecek?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kütahya Fethi Güzen İşitme Engelliler İlkokulu'nda “Engelliler Haftası" nedeniyle "Canlı Performans Resim Yarışması" düzenlendi.

Fethi Güzen İşitme Engelliler Okulu tarafından düzenlenen, “Canlı Performans Resim Yarışması” isimli farkındalık programına Vali Vekili Mustafa Güney, Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar, Müdür Yardımcısı Muhsin Kaymak, Şube Müdürleri, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler ile veliler katıldı.

Gençlik Merkezinde düzenlenen programda, özel eğitim öğrencilerince hazırlanan gösteriler ilgi ve beğeniyle izlendi.

1016 Mayıs Engelliler Haftası münasebetiyle "Canlı Performans Resim Yarışması" ödül töreni gerçekleşti. İlkOrtaokul ve Özel eğitim kategorisinde dereceye giren öğrencilere ödülleri protokol üyeleri ve Müdür Vekili Hakan Gölpınar tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.