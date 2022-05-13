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Seyitömer Ortaokulu'nda Bilim Fuarı

İHA

Seyitömer Ortaokulu'nda Bilim Fuarı

Kütahya Merkez Seyitömer Ortaokulu'nda Bilim Fuarı'nın açılışı gerçekleştirildi.
Seyitömer Ortaokulu'ndaki "Bilim Fuarı" açılışına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hakan Gölpınar, Seyitömer Belediye Başkanı Halil Öztürk ve Şube Müdürü Mustafa Topuz katıldı.
Müdür Vekili Hakan Gölpınar, proje sergilerini dolaşarak öğrencilerden projeler hakkında bilgiler aldı. Gölpınar, projelerde emeği geçen okul idaresi, öğretmenler ve öğrencileri tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

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