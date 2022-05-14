Başkan Arif Teke’ye “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü

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Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, Kütahya'nın EN'lerinin seçildiği organizasyonda “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülünü aldı.

Belediye Başkanı Arif Teke, 43 dalda yapılan anket çalışmaları neticesinde düzenlenen 'Yılın EN'leri' Gala gecesinde “En Başarılı Belediye Başkanı” ödülünü Odunpazarı Kaymakamı Ömer Ulu'nun elinden aldı. Ödülü, kadirşinas Altıntaş halkı adına aldığını söyleyen Başkan Teke, “Bizleri bu ödüle layık gören değerli hemşerilerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Altıntaş bölgenin yıldızı olacak. Çıktığımız hizmet yolculuğunda azimle çalışmaya devam edeceğiz. Bu başarıda büyük pay sahibi olan Belediye Meclis üyesi arkadaşlarıma ve belediye personelimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

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