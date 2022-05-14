Alışverişte 100 TL'lik 70 sahte banknotla yakalandılar

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Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)KÜTAHYA'da, alışverişte iş yerine sahibine sahte banknotlar veren İ.S. (29) ve R.G. (30), polis operasyonunda 70 adet 100 TL'lik sahte banknot ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve KOM Şubesi ekipleri, Alipaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki fırında piyasaya sahte banknot süren 2 kişi olduğu ihbarıyla harekete geçti. Şüphelileri uzaktan izleyen ekipler, İ.S. ve R.G.'yi sahte banknotları iş yeri sahibine verdikleri sırada yakaladı. Şüphelilerin araçlarında ve üzerlerinde yapılan aramalarda 70 adet 100 TL'lik sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü; soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kütahya Oğuzhan KILIÇ

2022-05-14 14:07:25



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