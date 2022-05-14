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Gediz’de okuma yazma kursunu tamamlayan yabancı uyruklu kursiyerler sertifikalarını aldı

İHA

Gediz’de okuma yazma kursunu tamamlayan yabancı uyruklu kursiyerler sertifikalarını aldı

Kütahya’nın Gediz İlçesinde Halk Eğitim Merkezinin açtığı okuma yazma kursunu başarıyla tamamlayan göçmen kadınlara sertifikaları verildi.
Gediz’de yaşayan Faslı İmane Ouabi ve Suriyeli Sevsen Akel isimli göçmenlere Gediz Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenen törenle sertifikaları teslim edildi.
Türkiye'de yabancılara yönelik Türkçe öğreten pek çok kurum ve kuruluşun bulunduğunu ifade eden Gediz Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Mehmet Özyurt, “Müdürlüğümüze başvuru yapan yabancı kursiyerlerin yaşına, cinsiyetine, kültürüne, dil yeterliliğine, öğrenme sitiline, kaygı, motivasyon ve tutum özelliklerine uygun olarak Türkçe konuşma, okuma ve yazma kursu vermekteyiz.Verilen 160 saatlik birinci kademe okuma yazma kursu ve 220 saatlik ikinci kademe okuma yazma kursumuzu tamamlayan Faslı ve Suriyeli kursiyerlerimize belgelerini teslim ettik. Kursun tamamlanmasında emek ve katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

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