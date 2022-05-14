Simav’da geleneksel “Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Simav’da geleneksel “Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni"

İHA

Simav’da geleneksel “Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni"

Simav Belediyesi tarafından geleneksel "Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni" düzenlendi.
Geleneksel Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Törenine, AK Parti Kütahya Milletvekilleri Ceyda Çetin Erenler, İshak Gazel, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Kütahya Valisi Ali Çelik, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, Belediye Başkanı Adil Biçer, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç, MHP Simav İlçe Başkanı Bayram Yılmaz’da iştirak etti.
Törende bir konuşma yapan AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler,” Hıdırellez’i kutladığımız, baharın neşesini, güneşin sıcaklığını, gökyüzünün maviliğini doyasıya hissettiğimiz bu güzel günlerde yeniden bir aradayız. İki yıldır bizi birbirimize hasret bırakan pandemiyi devletmillet el ele geride bıraktık elhamdülillah. Bizler, bir ve beraber olduğumuz müddetçe hiçbir zorluk karşımızda duramaz. Simav’ımızda, bir asra yakın bir süredir yapılan Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni de birlik ve beraberliğimizin en müstesna örneklerinden biridir. 35 yılı aşkın süredir Simav Belediyemizin himayesinde gelenekselleşerek, adeta bir bahar şenliği şekline bürünen törende sizlerle olmaktan son derece mutluluk duyuyorum. Kütahya’mızın tüm ilçeleri gibi Simav ilçemizin de gönlümüzdeki yeri çok ayrı. Simav’ımız sahip olduğu zenginliklere sahip çıkan, gelişen, yenilenen, bölgemizde dikkat çeken, ayrıca AK Partimizin, gönül belediyeciliğimizin vizyon projelerine sahip bir ilçemiz” dedi.

“Simav geleceğin üretim ve istihdam şehri”
Milletvekili Erenler,” Simav KOBİ Sanayi Bölgesi ile Küçük Oto Sanayi Bölgesi ile geleceğin üretim ve istihdam şehri, organize sera bölgesi ile tarımı ile ülkemizin gıda merkezi, termal suları ve doğasıyla turizmin parlayan yıldızı olma yolunda istikrarlı ve emin adımlarla ilerlemektedir. Bazı hizmetlerimizden özetle bahsetmek isterim. İlçemizde uzun yıllardır esnafımız için çözümsüz bir problem olarak görülen oto sanayi sitemizin sözünü Çevre ve Şehircilik Bakanımızdan Simav ziyareti esnasında almıştık. Geçtiğimiz günlerde TOKİ protokolü imzalandı. En yakın zamanda kamulaştırma işlemleri başlayacak” dedi.

“12 bin ve 9 bin metrekarelik iki fabrikamızın temeli atıldı”
Erenler, ”5 yıldan beri takip ettiğimiz önemli bir proje de Simav Küçük ve Orta Ölçekli (KOBİ) Sanayi Bölgemizdi. Güneş enerji panelleriyle kendi enerjisini üretecek çevre dostu sanayi bölgemizde 12 bin ve 9 bin metrekarelik iki fabrikamızın temeli atıldı. Yaklaşık 55 bin metrekare alanda hizmet verecek olan sanayi sitemizde 20’ye yakın esnaf ve sanayicimize modern tesislerde üretim yapma, 1500 vatandaşımıza da istihdam desteği sağlamış olacağız. Dünyada savunma sanayi kadar belki de ondan daha önemli olan tarımsal üretimin dikkat çektiği bir çağda, ilçemizde 1 milyon 200 bin metrekare alanda faaliyete geçecek olan Simav Jeotermal Kaynaklı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz, ekonomimize 100 milyon katkı sunarken, istihdamımıza ve ihracatımıza büyük güç verecektir” diye konuştu.

“32 işletmemiz ve 3 sanayi tesisimizde yıllık 50 bin ton domates üretimi hedefliyoruz”
32 işletmede ve 3 sanayi tesisinde yıllık 50 bin ton domates üretimi hedeflediklerini ve 4 kuyunun sondaj çalışmalarının tamamlandığını söyleyen Ceyda Çetin Erenler,” Termal enerjinin devamlılığını sağlamak, bizden sonraki nesillere de ulaşabilmesi için Belediyemiz ve MTA ortaklığında reenjeksiyon kuyusu açma çalışması da sürüyor. 7 milyon maliyetli projemizin şimdiden hayırlı olmasını diliyorum. Termal seracılığın merkez üssü, domatesin başkenti, Simav’ımız tarım ve hayvancılıkta her yönden hızla gelişmesini sürdürüyor. İlçelerimiz arasında büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı bakımından 1. sıraya yükselen ilçemizin tarımsal üretimin artarak devam etmesi için tüm destekleri sağlıyoruz, sağlamayı da sürdüreceğiz. İlçemizin turizm potansiyelini daha görünür kılmak adına da Gönül Belediyeciliği projelerimizi hız kesmeden devam ettiriyoruz. Belediyemizin örnek projelerinden olan bin 450 rakımlı Gölcük yaylası mesire alanında inşa edilen 15 adet Taş Konak ilçemizde eko turizmin gelişmesine hız katmıştır. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın destekleriyle Simav Belediyemiz ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığımız arasındaki protokol gereğince yapılan Turistik Eynal Kaplıcaları yarı olimpik yüzme havuzu ile Evliya Çelebinin hayran olduğu şifalı sularıyla ünlü Eynal Kaplıcalarımızdaki 16 apart Çevre bakanlığımızın destekleriyle, belediyemiz tarafından yenilenerek termal turizme kazandırıldı. İlçemizin bu önemli hizmetlere kavuşmasında en büyük pay şüphesiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı, AK Partimizi her zaman tüm gücüyle destekleyen, vatanımıza, bayrağımıza, ezanlarımıza sevdalı hemşerilerimize ait. İnşallah 2023’te 16. seçim zaferimize de birlikte ulaşacağız. Bizler de tüm AK Parti teşkilatlarımız ve ilçe başkanımız, belediye başkanımız ile birlikte hemşerilerimizin güvenine layık olabilmek için hep daha iyiye ulaşma hedefiyle çalışıyoruz. Rabbim mahcup etmesin. Bu vesileyle, başarılı hizmetleri için İlçe Başkanımız Ahmet Kulat’a, Belediye Başkanımız Adil Biçer’e, Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Törenimize katkıda bulunan tüm hayırsever vatandaşlarımıza, iş insanlarımıza, odalarımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Rabbim hayırlarımızı, okunan hatimlerimizi kabul buyursun. Millet olarak bizi biz yapan özelliklerimizin neticesi olan bu ve benzeri güzel organizasyonların nesilden nesile aktarılarak yıllarca devam ettirilmesi, ülkemize göz dikenlere, terörle kol kola gezenlere, milli manevi değerlerimizle savaş halinde olan pusuda bekleyen hainlere, milletçe verebileceğimiz en anlamlı cevaplardan biri olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, Sünnet olan evlatlarımıza ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, tüm hemşerilerimizi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Rabbim tüm çocuklarımıza vatanımıza, milletimize, ailelerine faydalı, ilim, irfan sahibi insanlar olmayı nasip eylesin. Hepsine hayırlı uzun ömürler nasip eylesin. Ülkemizi, milletimizi, memleketimizi her türlü kötülükten muhafaza eylesin” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Işık’a “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü
YEREL HABERLER Başkan Işık’a “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ...
Gediz’de okuma yazma kursunu tamamlayan yabancı uyruklu kursiyerler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Gediz’de okuma yazma kursunu tamamlayan yabancı ...
Alışverişte 100 TL'lik 70 sahte banknotla yakalandılar
YEREL HABERLER Alışverişte 100 TL'lik 70 sahte banknotla ...
Simav’da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Simav’da motosiklet kullanımında farkındalık ...
Yenikent beldesinde yağmur ve şükür duası
YEREL HABERLER Yenikent beldesinde yağmur ve şükür duası
Kütahya’da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da piyasaya sahte para süren iki kişi ...
Kütahya Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu'nda "Bilim Fuarı"
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu'nda "Bilim ...
Başkan Arif Teke’ye “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke’ye “Yılın En Başarılı Belediye ...
Kütahya İnköy Ortaokulu'nda Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Kütahya İnköy Ortaokulu'nda Bilim Fuarı açıldı
Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
YEREL HABERLER Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
Kütahya’da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş ...
Emet'te “Ezbere 40 Hadis Okuma” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Emet'te “Ezbere 40 Hadis Okuma” yarışmasında dereceye ...
Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor
YEREL HABERLER Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 ...
Polis ve jandarma ekipleri 'Daha güvenli trafik için stant' açtı
YEREL HABERLER Polis ve jandarma ekipleri 'Daha güvenli trafik için ...
Alkollü sürücü, polisi görünce tanımadığı ailenin evine girmeye çalıştı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, polisi görünce tanımadığı ailenin ...
Ağaçköy Regülatör Mesire Alanı yenilendi
YEREL HABERLER Ağaçköy Regülatör Mesire Alanı yenilendi
Gediz Belediyesi Zafer Bilim ve Kültür Şenliği Fuarı'nda
YEREL HABERLER Gediz Belediyesi Zafer Bilim ve Kültür Şenliği ...
Kütahya'da Hemşireler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kütahya'da Hemşireler Günü etkinliği
Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
Erken teşhis uygulaması geliştirildi
YEREL HABERLER Erken teşhis uygulaması geliştirildi
DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda 'Çevre Sorunları ve Politikaları' konulu seminer
YEREL HABERLER DPÜ Tavşanlı Meslek Yüksekokulu'nda 'Çevre Sorunları ...
Kütahya'da yol ve kaldırım yenileme çalışmaları
YEREL HABERLER Kütahya'da yol ve kaldırım yenileme çalışmaları
Seyitömer Ortaokulu'nda Bilim Fuarı
YEREL HABERLER Seyitömer Ortaokulu'nda Bilim Fuarı
Kütahya Fethi Güzen İşitme Engelliler İlkokulu'nda “Canlı Performans Resim Yarışması”
YEREL HABERLER Kütahya Fethi Güzen İşitme Engelliler İlkokulu'nda ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.