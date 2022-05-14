Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Türkiye Kamu Çalışanları Derneği (KamuDer) tarafından düzenlenen ödül programında “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülünü aldı.

Kamu Görevlileri ve Çalışanları Derneği Genel Başkanlığı etkili bir saha çalışması sonucunda yılın belediye başkanlarını seçti. Derneğin hayata geçirilen yatırımlar, sosyal projeler ve vatandaş memnuniyeti araştırmalarına göre Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, yılın Belediye Başkanı seçildi.

Daha önceki yıllarda da KamuDer tarafından bir kez yılın milletvekili, 2019 yılında da yılın başkanı ödülüne layık görülen Başkan Işık, “Böyle bir organizasyonda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biz çalışmak zorundayız. Aslında görevimizi yapıyoruz ama tabi böyle onurlandırılmak bizi daha çok kamçılıyor. Benim bu KamuDer’den aldığım 3. ödülüm. İlk ödülümü milletvekili iken yılın milletvekili olarak almıştım. İkinci ödülümü 2019’da yılın Belediye Başkanı olarak aldım. 2022 yılında Rabbim bir kez daha nasip etti. Bu ödüle bizi layık görenlere teşekkür ediyorum. Ödülü, tüm belediye çalışanlarımız ve hemşerilerimiz adına almanın onurunu yaşıyorum” dedi.

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