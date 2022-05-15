Başkan Doğan: “Engelsiz bir Emet sözü veriyorum”

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan 1016 Mayıs engelliler haftasında belediye tarafından organize edilen engelli vatandaşlar ve aileleri ile bir araya geldi.

Emet Termal Resort Emeti Hatun Salonunda belediye ve Emet Sakatlar Derneği koordinesinde gerçekleştirilen geceye Kaymakam Hasan Çiçek, Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, İlçe Jandarma Komutanı Neşet Öztürk, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ramazan Seval, Şoförler Odası Başkanı Ali Ceyhan, Emet Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek, Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesi Başhekimi Rukiye Kara, engelli vatandaşlar, çocuklar ve aileleri katıldı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Emet Sakatlar Derneği Başkanı İbrahim Özdek yaptı. Başkan Özdek destekleri için Kaymakam Çiçek ve başkan Doğan’a teşekkür etti.

Düzenlenen gecede yaptığı konuşmada iki yıldan beri pandemi nedeniyle bu tür organizasyonlar yapamadıklarını ifade eden Başkan Hüseyin Doğan, ” Ramazan ayı ile birlikte pandemi yasaklarının çoğunluğun kalkmasıyla halkımızla bu tür organizasyonlarda bir araya gelmeye başladık. Emet Sakatlar Derneği Başkanımız İbrahim Özdek’le koordineli çalışma ile bugün sizlerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyorum. Sizler bizlere rabbimizin emaneti kıymetlilerimizsiniz. İki yıl önce kaybettiğimiz Dernek Başkanımız Mustafa Mutlu abimizin de bugün bizlerle berber olmasını arzulardık. Onu özlüyoruz. Mekanı cennet olsun, rabbim ailesine ve sevenlerine sabırlar versin” dedi.

Konuşmasında Emet’te zorlu bir sürecin başladığını ve komple alt yapının modernize edileceğine değinen Doğan, ” Bu süreçte elimizden geldiğince engelli vatandaşlarımızın da rahatsız olmaması için çalışacağız. Ayrıca alt yapı çalışmaları tamamlandıktan sonra üst yapı çalışmalarına geçeceğiz. Üst yapı çalışmalarında engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırma adına projeler üreteceğiz. Üst yapı çalışmalarında engelsiz bir Emet için söz veriyorum “diye konuştu.

Gece de protokol üyeleri engelli çocuklara çeşitli oyuncaklar, ailelerine çiçek ve Türk Bayrağı dağıttılar.

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