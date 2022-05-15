DPÜ’de Game Jam etkinliği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

DPÜ’de Game Jam etkinliği

İHA

DPÜ’de Game Jam etkinliği

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümünün eş güdümünde ve Kütahya Belediyesi iş birliğinde Kütahya’da ilk kez düzenlenen ve 48 saat sürecek Kütahya Game Jam etkinliği başladı.
Bilgisayar Mühendisliği bölümü tarafından Kütahya Belediyesi ile Bilgisayar ve Bilişim Topluluğumuzun (DPÜ BBT) iş birliğiyle Bedesten'de düzenlenen etkinliğin açılış törenine Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez, Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş, bölüm akademisyenlerinden olan ve etkinliğin sorumluluğunu yürüten Arş. Gör. Nagihan Yağmur, Bilgisayar ve Bilişim Topluluğu öğrencileri, sponsorlar ve yarışmacılar katıldı.
Etkinlikte açılış konuşmasını yapan DPÜ BBT Başkanı Ayberk Temin, Kütahya Game Jam etkinliğinin düzenlenmesi için ilk günden beri çok fazla emek harcandığını ve bugün çok heyecanlı olduklarını ifade ederek Üniversiteye, Kütahya Belediyesine ve sponsorlara verdikleri destekler için teşekkür etti.

“Gelecek yılın etkinliğini tasarlamaya başladık”
Gelecek yılın etkinliğini tasarlamaya başladıklarını söyleyen Bilgisayar Mühendisliği bölümünde görev yapan etkinliğin de organizatörlüğünü üstlenen Arş. Gör. Nagihan Yağmur, “ Öncelikle Bilgisayar ve Bilişim Topluluğuna, etkinliği ortak gerçekleştirdiğimiz bölümüm Bilgisayar Mühendisliğine, Kütahya Dumlupınar Üniversitesine ve Kütahya Belediyesine teşekkürlerimi sunuyorum. Game jam, iş birliğine dayalı bir hızlandırılmış oyun geliştirme etkinliğidir. İnsanların sınırlı bir zaman içinde bir veya daha fazla oyun geliştirmek için bir araya geldiği toplantılardır. Uluslararası bir etkinlik olup ABD merkezli bir çalıştayda başlatılarak dünyanın çeşitli yerlerden ekipler katılmaktadır. Biz bu sene kendi tarihimizle yaptık seneye küresel düzeyde katılmayı hedeflemekteyiz. Böylelikle 48 saatte dünyada aynı anda aynı temada birçok oyun çıkmaktadır. Game jam sadece bilgisayar oyunu yapmak değildir. Bazı masalarda oyun hamurları var bunları kullanarak temaya uygun karakteri şekillendirip ekipteki tasarımcı arkadaşınıza verebilirsiniz veya bazı masalarda müzik aletleri var bunları kullanarak oyun müziklerini üreterek ekininize destek olabilirsiniz. Aynı zamanda eğlence amaçlı yarışmacılarımızın oyun karakterlerine büründüğü cosplay yarışması, animasyon yarışması ve logo yarışması da olacak. 48 saat boyunca biz de burada olacağız. Bilgisayar Mühendisliği bölüm hocalarımız burada olduğu sürece size mentorlük yapacak. Son olarak vize destek veren üniversitemize ve belediyemize özellikle belediye Başkan yardımcımız Abdullah Damcı'ya maddi manevi desteği özellikle manevi desteği için gerçekten teşekkür ediyorum. Etkinlik boyunca belediye hiçbir ricamızı geri çevirmedi ve etkinliği ilk duydukları anda paydaş olma istediğinde bulundular. Hatta seneye yapılacak etkinliğin alt yapısını bile şimdiden kurguladık. Ekip arkadaşlarım ve ben 48 saat boyunca size destek olacak ve yardım edeceğiz” dedi.

“Tüm destekçilerimize ve katılımcılara teşekkür ediyorum”
Tüm destekçilere ve katılımcılara teşekkür eden Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Soydan Serttaş,” Kütahya'da ilk kez düzenlenen bir etkinlik için bir araya geldik. Bu etkinliğin düzenlenmesinde katkılarını bizden esirgemeyen Dekanımız Prof. Dr. Cengiz Karagüzel'e Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Hasan Göçmez'e, Rektörümüz Prof. Dr. Kazım Uysal'a, Kütahya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Âlim Işık'a ve bugün aramızda olan başkan vekilimiz Abdullah Damcı'ya çok teşekkür ederiz. Bu etkinlik için kendilerinden maddi ve manevi anlamda çok fazla destek gördük. Sponsorlarımıza da teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Onlar da bugünkü etkinliğin gerçekleşmesinde çok önemli roller üstlendiler. Son olarak siz değerli katılımcılara da etkinliğimizin bir parçası olduğunuz için teşekkür ediyor ve hepinize başarılar diliyorum” dedi.

“Bu etkinliğin sonunda ortaya çok güzel oyunların çıkacağına eminim”
Etkinliğin sonunda ortaya çok güzel oyunların çıkacağından emin olduğunu ifade eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Göçmez,” Kütahya Game Jam'i ilk duyduğumda çok farklı bir etkinlik olduğunu düşünmüştüm. Bugün bu ortamı görünce daha da farklı bir ortam olduğunu gördüm. 48 saat içinde verilecek temaya uygun şekilde hazırlanacak oyunlarla hem karşılıklı bir etkileşim sağlanacak ve aynı zamanda sadece yazılım konusunda değil grafik, müzik ve diğer konularda da katılımcılar bir bilgi alışverişi içinde olacaklar. Bunun sonucunda ortaya çok farklı sonuçlar çıkacağını düşünüyorum. Bugün bilişim çağındayım ve bilişim teknolojilerini yaygın biçimde kullanıyoruz. Oyunlar bugün büyükten küçüğe herkesin bir parçası olduğu etkinlikler olmuş durumda. Ben bu etkinliğin sonunda ortaya çok güzel oyunların çıkacağına eminim. Destekleri için Kütahya Belediyesine ve sponsorlara çok teşekkür ediyor, tüm katılımcılara başarılar diliyorum” diye konuştu.

“Kütahya game jam “Kurtuluş” temasıyla yapılacak”
Kütahya game jam etkinliğinin “Kurtuluş” temasıyla yapılacağına dikkat çeken Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı,” Çağımızın, gençliğin ve son dönemde yatırımcıların ilgi odağı olan oyun sektörü ülkemizde her geçen gün biraz daha değer kazanıyor. Yapılan araştırmalara göre Google Play’de 178 bin oyun arasında 2 bin 600’den fazla Türk yayıncı var. Kütahya Belediyesi olarak üretken olan her sektörün hep yanında durduk, destek olmaya da devam edeceğiz. Özellikle gençlerimizin üretken olmaları, takım olarak çalışmaları noktasında desteklerimiz sürecek. Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcumuz bulunmakta. Gelişmekte olan spor kategorisinde olan espor alanına bizde katılım sağlayacağız. Kuruluşun ve kurtuluşun kenti Kütahya’da düzenlenen bu etkinliğin 30 Ağustos Zafer Bayramı’mızın 100. yılı olması sebebiyle kurtuluş teması ile yapılmasına katkı veren organize eden herkese teşekkür ediyorum. Kütahya Belediyesi olarak öğrencilerimize kapılarımızı sonuna kadar açıyoruz. Etkinliklerimizi gençlerimizle iş birliği içinde yapıyoruz” dedi.
Konuşmaların ardından konuşmacılar, katılımcıların masalarını tek tek ziyaret ederek yarışmalarda başarılar diledi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kütahya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kütahya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hisarcık MYO’da Zafer’in 100. yılı doğa yürüyüşü
YEREL HABERLER Hisarcık MYO’da Zafer’in 100. yılı doğa yürüyüşü
Başkan Doğan: “Engelsiz bir Emet sözü veriyorum”
YEREL HABERLER Başkan Doğan: “Engelsiz bir Emet sözü veriyorum”
Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu
YEREL HABERLER Simavlı milli atlet Sıla Ata, Balkan Şampiyonu oldu
Kütahya'da satranç turnuvası yapılacak
YEREL HABERLER Kütahya'da satranç turnuvası yapılacak
Başkan Işık’a “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü
YEREL HABERLER Başkan Işık’a “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ...
Simav’da geleneksel “Büyük Hayır ve Toplu Sünnet Töreni"
YEREL HABERLER Simav’da geleneksel “Büyük Hayır ve Toplu Sünnet ...
Gediz’de okuma yazma kursunu tamamlayan yabancı uyruklu kursiyerler sertifikalarını aldı
YEREL HABERLER Gediz’de okuma yazma kursunu tamamlayan yabancı ...
Alışverişte 100 TL'lik 70 sahte banknotla yakalandılar
YEREL HABERLER Alışverişte 100 TL'lik 70 sahte banknotla ...
Simav’da motosiklet kullanımında farkındalık etkinliği
YEREL HABERLER Simav’da motosiklet kullanımında farkındalık ...
Yenikent beldesinde yağmur ve şükür duası
YEREL HABERLER Yenikent beldesinde yağmur ve şükür duası
Kütahya’da piyasaya sahte para süren iki kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kütahya’da piyasaya sahte para süren iki kişi ...
Kütahya Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu'nda "Bilim Fuarı"
YEREL HABERLER Kütahya Ticaret Borsası Bölcek Ortaokulu'nda "Bilim ...
Başkan Arif Teke’ye “Yılın En Başarılı Belediye Başkanı” ödülü
YEREL HABERLER Başkan Arif Teke’ye “Yılın En Başarılı Belediye ...
Kütahya İnköy Ortaokulu'nda Bilim Fuarı açıldı
YEREL HABERLER Kütahya İnköy Ortaokulu'nda Bilim Fuarı açıldı
Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
YEREL HABERLER Yazar Mustafa Kalyon vefatının ikinci yılında anıldı
Kütahya’da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş sağlığının önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Kütahya’da ilkokul öğrencilerine ağız ve diş ...
Emet'te “Ezbere 40 Hadis Okuma” yarışmasında dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi
YEREL HABERLER Emet'te “Ezbere 40 Hadis Okuma” yarışmasında dereceye ...
Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 lisanslı sporcu bulunuyor
YEREL HABERLER Kütahya Belediyespor bünyesinde 14 branşta bin 300 ...
Polis ve jandarma ekipleri 'Daha güvenli trafik için stant' açtı
YEREL HABERLER Polis ve jandarma ekipleri 'Daha güvenli trafik için ...
Alkollü sürücü, polisi görünce tanımadığı ailenin evine girmeye çalıştı
YEREL HABERLER Alkollü sürücü, polisi görünce tanımadığı ailenin ...
Ağaçköy Regülatör Mesire Alanı yenilendi
YEREL HABERLER Ağaçköy Regülatör Mesire Alanı yenilendi
Gediz Belediyesi Zafer Bilim ve Kültür Şenliği Fuarı'nda
YEREL HABERLER Gediz Belediyesi Zafer Bilim ve Kültür Şenliği ...
Kütahya'da Hemşireler Günü etkinliği
YEREL HABERLER Kütahya'da Hemşireler Günü etkinliği
Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kütahya'da trafik kazası: 1 yaralı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.